Kotimaa

Tero Pänttönen ei olisi halunnut avoautoonsa juuri mustaa sisustusta, mutta hyväksyi sen lopulta. RS4-mallin Cabriolet löytyi Saksasta kolmen vuoden etsinnän jälkeen. Kapealle takapenkille mahtui myös kaksi turvaistuinta perheen pienimmille. Kuva: Kari Pitkänen

Audi järjesti hauskat hautajaiset – kun yksi tutuimmista Audin mallisarjoista kuopataan, kaikki muistelevat sitä vain rakkaudella

Autoalan murros on siinä vaiheessa, että suosituimpiakin myyntimalleja katoaa valikoimista. Audi A4 -yksilöitä on yhä rekisterissä noin 43000 kappaletta, ja viimeiset valmistuvat juuri nyt. Harrastajan silmäterä on harvinainen avomalli.

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

Näitä autoja on jäljellä Suomessa vain tämä yksi ajokuntoinen. Se on Tero Pänttösen silmäterä.

Vuosimallin 2006 Audi RS4 Cabriolet löytyi kolmen vuoden etsinnän jälkeen Saksasta. Vuosi oli 2019, ja perheeseen oli syntynyt kaksoset. Entinen kaksipaikkainen avoauto kävi liian pieneksi, ja vaimon ehto k