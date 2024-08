Paikallisuutiset

Nokikana niminen lennokki vetää perässään Birdie-mittauslaitetta. Kuva: Lotta Karppinen

Drone kartoittaa maaperän timanttiesiintymiä Kuhmossa – katso videolta, kuinka drone ja sen vetämä laite nousevat ja laskeutuvat

Maaperän tutkiminen lentäen ei ole uusi keksintö. Drone-lennokkien avulla saatava tieto on aiempaa tarkempaa.

Lotta Karppinen Kainuun Sanomat

Karelian Diamond Resources on irlantilainen malminetsintäyhtiö, joka on erikoistunut timantinetsintään. Tällä hetkellä yksi yhtiön projekteista sijoittuu Kuhmon Kalliojoelle, missä sillä on Tukesin myöntämä malminetsintälupa. Yhtiö on aiemmin löytänyt lähialueelta moreeninäytteestä vihreän timantin,