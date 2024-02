Mielipiteet

Kuva: Inka Hurskainen

Eduskunnasta: Itärajan turvallisuus vaatii tekoja

Mikko Polvinen Kainuun Sanomat

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi viimeisen kerran valtiopäivät. Puheessaan hän viittasi itärajan turvapaikkatilanteeseen ja Geneven pakolaissopimukseen vuodelta 1951.

Tämä oli tärkeä ulkopoliittinen ja sisäisen turvallisuuden nosto keskustelun avaamiseksi.

Niinistö viittasi sopimukseen ja aikaan, jolloin välineellistetty pakolaisten maahan työntäminen toisen maan vakauden horjuttamiseksi ei ollut tunnettu ilmiö. Toiminta, johon sopimus ei laatimisajankohdan vuoksi ota kantaa.

Suomi on noudattanut kansainvälisiä sopimuksia tarkkaan. Valitettavan usein jopa ylitulkinnut omaksi vahingoksi koko isänmaallemme. Euroopan Unionin direktiivit mielessä ensimmäisenä.

On mahdollista, että siirtolaisten liikehdinnän uudelleen alettua on julistettava kansallinen poikkeuslaki voimaan.

On mahdollista, että Venäjän ja Suomen maastorajan yli pyrkii nyt jo kantavien hankien aikana tai viimeistään keväällä runsas määrä väkeä. Jos määrät nousevat liian suuriksi on kansallinen turvallisuutemme uhattuna.

Emme voi vakuuttua siitä, etteikö joukossa olisi maamme turvallisuutta uhkaavia henkilöitä. Suomella ei myöskään ole taloudellisia tai käytännön mahdollisuuksia ottaa vastaan rajan tuolla puolella jo lähtöä odottavaa väkeä.

Ilmeistä on, että on uuden lainsäädännön aika ja tarvitsemme kansainvälisten sitoumusten tulkinnan muutosta tähän nykyiseen ajan kuvaan. Uhkaan, mikä on vaaraksi varsinkin Itä-Suomen asukkaille ja alueille.

Poikkeuslaki oli voimassa myös korona-aikana, joten poikkeuslaki ei ole tavaton ratkaisu.

Nollatoleranssia tarvitaan. Ei yhtään rajan laittomasti ylittävää maahan. Se on selvä signaali itään.

Lain tulee taata viranomaisille, varsinkin rajavartiostolle järeät keinot pysäyttää tulijat jo rajalla ja käännyttää heidät välittömästi takaisin. Niiden kohdalla, jotka pääsevät jollain keinoin rajan yli, lain tulee antaa mahdollisuus toimittaa turvapaikkaa tarvitsemattomat heti kotimaahansa.

Se on viesti meidän läntisille kumppaneillemme, että Suomen valtakunnan rajan tilanne voi muodostua tämän osalta ongelmaksi ja apua maahan työntämisen estämiseksi voidaan tarvita.

Suomen on näytettävä omalle kansalle ja maailmalle se, että kykenemme niin poliitikkoina kuin viranhaltijoinakin tehokkaasti toimimaan yhdessä aikamme vaatimia uhkia ja häiriöitä vastaan. Päättäväisesti ja yhdessä – yli puoluerajojen. Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Poikkeuslaki vaatii pikaisia muutoksia ja sen toimeenpano on oltava nopeaa, jos aika ja tilanne sitä vaativat.

Poikkeuslaki voidaan säätää vain tätä kyseistä uhkaa vastaan ja päättää se, kun sille ei nähdä enää tarvetta.

Toimintavalmius meillä tulee olla ja itse olen valmis puolustamaan itäsuomalaisten turvallisuutta lainsäätäjänä kaikin tarvittavin keinoin.

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Kuhmosta.