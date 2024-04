Paikallisuutiset

Kajaanin maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Karimi Ngui osallistui viime keskiviikkona Open Kainuu Evening -tapahtumaan, johon ilmoittautui lähes sata vuosina 2023-2024 saapunutta maahanmuuttajaa. Kutsu lähti Kainuun alueelle 430 talouteen. Kuva: Hannu Mustonen

Ei erilaisia, vaan uusia kajaanilaisia – maahanmuuttajien juurtumisen eteen tehdään töitä, mutta isona ”elefanttina huoneessa” kummittelee työllistyminen

Hannu Mustonen Kainuun Sanomat

– Minun ideaalinen Kajaani on sellainen, missä on vain ihmisiä, jotka asuvat samassa paikassa. Ei tule fiilis, että ihmiset pitävät sinua erilaisena. Kyllä meissä on eroja, mutta hyväksytään ihminen ihmisenä, Karimi Ngui sanoo ja puhuu maahanmuuttajien sijaan mieluummin uusista kajaanilaisista.

Sella