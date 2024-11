Kulttuuri

Elokuva-arvio: Kiinnostava keskustelu kuolemasta – Pedro Almodóvarin uutuudessa Tilda Swinton ja Julianne Moore parhaimmillaan

Julianne Moore ja Tilda Swinton näyttelevät vanhoja ystävyksiä, jotka kohtaavat toisen sairastuttua. Kuva: EL DESEO

The Room Next Door on espanjalaismestarin ensimmäinen pitkä englanninkielinen elokuva.

Hannu Björkbacka Kainuun Sanomat

★★★★

The Room Next Door. Ohjaus ja käsikirjoitus Pedro Almodóvar Sigrid Nunezin romaanista. Kuvaus Eduard Grau. Pääosissa Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro. 107 min. K12.

Pedro-vaari kertoo meille tarinan niin kuin vain hän osaa.

”Kiinnostava keskustelu kuolemasta” on napattu repliikistä Mon