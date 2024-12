Paikallisuutiset

Kainuussa vallitsee torstaina erittäin huono ajokeli. Kuva: Juhani Eskola

Erittäin huono ajokeli jatkuu koko torstain - Ilmatieteen laitos varoittaa huomattavasta onnettomuusriskistä

Juhani Eskola Kainuun Sanomat

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen erittäin huonosta ajokelistä koko Kainuuseen. Keli on erittäin huono vesisateen, lumipyryn ja sään lauhtumisen vuoksi.

Liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä. Onnettomuusriski on huomattava. Varoitus on voimassa koko torstain ajan.