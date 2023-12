Kotimaa

Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – Pumppuhinnat tottelevat politiikkaa kovin heikosti

Syksyn aikana perussuomalaiset ovat saavuttaneet jo kaksi vaalilupaustaan: rajoja on saatu kiinni turvapaikanhakijoilta ja bensan hinta on laskenut selvästi. Bensan hinta on kuitenkin tullut alas täysin ilman poliitikkojen ansiota. Pumppuhintojen laskiessa äänestäjän kannattaa olla tarkkana siinä, kuka ottaa tästä kunnian ja ovatko poliitikot asiassa rehellisiä.

Aleksi Vienonen Kainuun Sanomat

Lähelle kahden euron haamurajaa 95-oktaanisen bensiinin hinnat nousivat loppuvuonna 2021 (uutiskuva arkistosta). Kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaa vastaan alkuvuonna 2022, hinnat menivät jo yleisesti yli kahden euron. Nyt hintashokki alkaa olla ohi, ja hinnoissa on päästy jopa lähelle 1,70 euron tasoa. Kuva: Teija Soini

Alkuviikolla bensa-autoilijat saattoivat hieraista silmiään, kun muutamat mediat kertoivat, kuinka bensan hinta on laskemassa lähelle 1,70 euron haamurajaa. Sen alle ei kuitenkaan vielä päästy itsenäisyyspäiväviikolla, koska suomalaisten polttoainefirmojen hinnoittelualgoritmeihin on Ylen taannoisen