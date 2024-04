Paikallisuutiset

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen on aiemin työskennellyt muun muassa opetusministerinä. Kuva: Antti Huusko

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen liittäisi Suomen tiiviimmin Euroopan liikenneyhteyksiin: ’’Erityisesti ajattelen rautatieverkkoa’’

Kainuun Sanomat tapasi europarlamentaarikko Henna Virkkusen viime viikolla Brysselissä. Muun muassa Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnassa toimivan Virkkusen mukaan Suomen liikennepolitiikka kaipaa suunnanmuutosta.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mielestä Suomen liikennepolitiikassa olisi suunnanmuutoksen aika. Virkkusen mukaan itärajan sulkeutumisen myötä Suomi on jäänyt Euroopassa entistä enemmän pussin perälle.

– Suomi on pitkään EU-tasolla perustellut, että me olemme niin syrjäisiä ja meillä on