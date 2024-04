Kotimaa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvua pitäisi STT:n tietojen mukaan hillitä sadoilla miljoonilla euroilla kehysriihipäätöksin. Esillä on ollut viime vuosina säädettyjen velvoitteiden lieventäminen. Kuvassa Kainuun keskussairaala. Kuva: Luka Suutari

Hallituksella edessä iso urakka – säästöjä haetaan hyvinvointialueiden rahoituksesta, verotuottoja arvonlisäverosta

STT, Sanna Nikula Kainuun Sanomat

Hallitus on tekemässä ensi viikon alussa lukuisia kovia säästöpäätöksiä. Tavoitteena on tehdä leikkauksia karkeasti arvioiden kahdella miljardilla eurolla lisää jo pohjalla olevien kuuden miljardin euron päälle. Veronkorotusten osuus on noin miljardin euron luokkaa.

Kokoomuksen, perussuomalaisten, RK