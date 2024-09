Paikallisuutiset

Harmailla autoilla liikkuvat vorot ovat tehneet useita murtoja Suomussalmella, poliisi pyytää havaintoja

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Poliisi tutkii Suomussalmella tapahtuneita murtoja. Kuva: JUSSI LEINONEN

Suomussalmella on tapahtunut viime aikoina useita murtoja, kertoo poliisi.

Murtoja on tehty vapaa-ajan asuntoon, häkkivarastoon, matkailuvaunuun, teollisuushalliin ja kaupan varastoon. Poliisi on kuulustellut teoista epäiltyinä kainuulaisia nuoria miehiä. Anastettua tavaraa on myös takavarikoitu.

Teki