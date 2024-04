Viihde

Himalajalla onkin lämmin

Pekka Eronen Kainuun Sanomat

Koulu maailman laidalla

Ke Yle Teema & Fem klo 21.50

*** Pawo Choyning Dorjin elokuvassa sanotaan, että Lunanan kylän koulu Himalajalla on maailman syrjäisin. Asian todenperäisyyttä on vaikeata äkkiä tarkistaa, mutta ainakin 56 asukkaan Lunanaan on lähimmästä kaupungista kahdeksan päivän matka – ja se