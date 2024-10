Paikallisuutiset

Hyrynsalmen kirkkovaltuuston kokous päättää tiistaina 8. lokakuuta kello 18 uuden kirkkoherran valinnasta. Arkistokuvassa Hyrynsalmen vuonna 1786 rakennettu puukirkko. Kuva: Sirkku Rautio / arkisto

Hyrynsalmen uuden kirkkoherran valinta etenee – Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista lähetetty tietoa Hyrynsalmelle

Hyrynsalmen kirkkovaltuuston kokous päättää uuden kirkkoherran valinnasta ensi viikolla Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista saamiensa tietojen avulla.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt kokouksessaan Hyrynsalmen uuden kirkkoherran viran täyttämistä.

– Tuomiokapituli on nyt lausuntonsa antanut, ja asia siirtyy Hyrynsalmen seurakuntaan. Hyrynsalmella on valmiudet nopeaan toimintaan, he haluavat kohtuullisessa ajassa täyttää kirkkoherra