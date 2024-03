Kulttuuri

Ihmisen suhde luontoon on muuttunut paljon —valokuvanäyttely peilaa entistä ja nykyistä luontosuhdetta

Kuhmossa on avautunut näyttely, jossa tunnelmallisin valokuvin käsitellään luontoa ja kalevalaisia myyttejä vahvalla ekologisella sanomalla ryyditettynä.

Jarno Hiltunen Kainuun Sanomat

Kullervon kirous Kuva: Hannu Ahonen

Usesissa Juminkeon näyttelyn valokuvissa Kalevala on inspiraation lähde, mutta pääosassa niissä on luonto. Esimerkiksi Kullervon kirouksessa Kullervo on kuvattu osaksi metsänä, osaksi ihmisenä.

Hänellä on pää voimakkaasti taakse vääntyneenä, kädet levällään, ikään kuin metsän tummaa mahtia ammentaen.