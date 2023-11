Kulttuuri

Elokuva-arvio: Intiaanien onnen maa – Martin Scorsese ohjasi suurelokuvan osagien kärsimysten vuosista

Leonardo DiCaprion esittämä onnenonkija Ernest nai osage-perijä Mollien, jota näyttelee Lily Gladstone (siksika-nimipu). Kuva: MELINDA SUE GORDON/APPIAN WAY

Killers of the Flower Moon on laajamuotoinen ja hieno 1920-luvun uuswestern, vaikkei se Suuri Intiaanielokuva, jota odotettiin.

Hannu Björkbacka Kainuun Sanomat

★ ★ ★ ★

Killers of the Flower Moon. Ohjaus Martin Scorsese. Käsikirjoitus Scorsese ja Eric Roth David Grannin tietokirjasta. Kuvaus Rodrigo Prieto. Leikkaus Thelma Schoonmaker. Pääosissa Lily Gladstone, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal. 206 min. K16. Bio Rex, Kajaani,