Kotimaa

Jalkapallojoukkueen kapteeni siirtyi kipparoimaan jättimäisen risteilyaluksen rakennustyötä – "Tunnen itseni laivan vieressä todella pieneksi"

Meyerin Turun telakalla rakennettu Mein Schiff 7 lähtee kohti Saksan Kieliä todennäköisesti maanantaina. Entinen jalkapalloilija Noora Maunila on johtanut laivan rakentamista neljä vuotta. Viime vaiheessa laivaa laittoi valmiiksi noin 2 000 työntekijää.

Raisa Korkki Kainuun Sanomat

Projektipäällikkö Noora Maunila kertoo tuntevansa itsensä pieneksi, kun hän seisoo lähes valmiin risteilyaluksen vieressä. Kuva: Jori Liimatainen

Risteilyaluksen valmistumiseen on haastatteluhetkellä vajaat pari viikkoa. Projektipäällikkö Noora Maunila, 39, vilkaisee rannekelloaan. Kello on 16.30. Maunila on aloittanut työpäivänsä vähän ennen aamukahdeksaa. Vielä pitäisi jaksaa muutama tunti.

– Kunhan saan nukkua kunnon yöunet, jaksan kyllä. S