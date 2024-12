Hyvinvointi

Outi Närvä kertoo, että pöydän ääressä piirtävä Julia, 11, ja pikkusisko Iina, 5, ovat samalla tasolla leikeissä ja parhaat ystävykset. 15-vuotias isoveli puolestaan on aina ollut Julialle tuki, turva ja esimerkki. – Hyvä trio, äiti kehuu. Kuva: Jarno Pellinen

Julia, 11, viittoi ensimmäiset sanansa ja oppi puhumaan nelivuotiaana – Kehityksellinen kielihäiriö on jopa 7 prosentilla suomalaisista

Outi Närvä kehuu neuvolaa, jonka ansiosta hänen tyttärensä pääsi puheterapiaan jo kaksivuotiaana. Varhaisella kuntoutuksella on iso merkitys, jos puheen oppimisessa ja ymmärtämisessä on ongelmia. Närvä vetää vapaaehtoisena kerhoa perheille, joille kehityksellinen kielihäiriö on arkea.

Marjo Oikarinen Kainuun Sanomat

Piirtäminen on 11-vuotiaalle Julialle keino rentoutua koulun jälkeen. Hän piirtää niin perhekerhon joulujuhlassa kuin kotona keittiönpöydän ääressä, kun äiti Outi Närvä juttelee toimittajan kanssa videolla.

Samalla Julia kuitenkin seuraa keskustelua. Häntä hymyilyttää, kun äiti kertoo viittomista, jo