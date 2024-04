Koti-Kajaani

Kuva: Timo Surma-Aho

Ka niin!: Kohta on mistä leikata

Me maailman onnellisimman maan kansalaiset olemme saaneet tiedotusvälineistä tietää, että maamme talous on heikko. Kansakuntamme on ottanut liikaa velkaa ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää säästäminen.

Edessä on mittavia menoleikkauksia ja niiden vaikutuksilta ei tule välttymään kukaan.

Kansakuntamme kuulu