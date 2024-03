Paikallisuutiset

Teillä ja rautateillä liikkuvat tonnit on otettava investoinneissa paremmin huomioon, sanoo Kainuun maakuntajohtaja Riikka Pirkkalainen. Koko Suomen talouden kannalta tärkeisiin raaka-aine- ja tavarakuljetuksiin on vedottu myös vaatimuksissa Karjalan ja Savon ratojen korjausten aloittamiseksi heti. Kuva: Joel Maisalmi / Arkisto

Kainuu saa hyötyä sekä Itä- että Pohjois-Suomen ohjelmista – jos rahaa niihin löytyy

Kainuu on ainoa maakunta, joka on mukana hallituksen juuri käynnistämissä sekä Pohjoisen Suomen että Itäisen Suomen ohjelmissa. Kainuun mukanaolo molemmissa pöydissä tuo maakuntajohtaja Riikka Pirkkalaisen mukaan paljon hyötyä. Huoli on kuitenkin jo nyt ohjelmien toimenpiteiden rahoituksesta.

Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

Molemmat ohjelmat kumpuavat Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan heijastuksista Suomessa.

– Vaikka geopolitiikan muutos on molempien ohjelmien taustalla, tiedetään, että pohjoinen on investointiympäristönä houkuttelevampi. On hyvä, että Kainuu on mukana tässä positiivisessa imussa. Meitä kuite