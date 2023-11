Paikallisuutiset

Aija Laukkanen (vas.) ja Leena Penttinen esittelevät Kainuun matkailutarjontaa ostajaehdokkaalle. Kainuulaisilla oli yhteinen myyntipöytä messuilla. Kuva: Leena Penttinen

”Kainuulla on iskun paikka” ‒ Lappi on turisteja täynnä, mutta Kainuu ei

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Kainuulla on nyt etsikkoaika kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kun Lappi on täynnä, hinnat tapissa ja joka paikassa on jonoa. Paljakan kansainvälisestä markkinoinnista ja myynnistä vastaavan sotkamolaisen Leena Penttisen mukaan kansainväliset matkanjärjestäjät etsivät nyt kohtuuhintaisia ja rau