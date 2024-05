Paikallisuutiset

Kainuun Kokoomus: Kuhmon Petolaa ei voi lakkauttaa ilman lakimuutosta

Mari Heikura Kainuun Sanomat

Petola toimii Tönölässä, missä on muitakin Metsähallituksen kiinteitöjä. Kuva: Mari Heikura

Kainuun Kokoomus ottaa kantaa Luontokeskus Petolan tilanteeseen.

Kainuun Kokoomus on huolissaan siitä, että Metsähallituksen Luontopalvelut on ajamassa alas Kuhmossa toimivan Luontokeskus Petolan toimintoja. Kainuun Kokoomuksen mielestä päätös on tehty huolimattomasti, Luontokeskus Petolan taustoja s