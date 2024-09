Paikallisuutiset

Tammikuun saapumiserä pääsee reserviin keskiviikkona. Kuva: Jussi Pohjavirta

Kainuun prikaati kotiuttaa erikoiskoulutetut varusmiehet — virustilanne helpottumassa

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Adenovirustilanne Kajaanissa Kainuun prikaatissa on helpottumassa. Virusepidemia on edelleen käynnissä, mutta testien perusteella viimeisten viikkojen aikana tartuntojen määrä on laskenut.

Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi kertoo, että sairaalahoidossa oli tiistaina kaksi varusmie