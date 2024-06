Koti-Kajaani

Kainuun rajavartioston historiasta kertova Perinnehuone sijaitsee Kajaanissa rajavartioston esikunnassa osoitteessa Rajakatu 9. Arkistokuva vuodelta 2014, jolloin juhlittiin Rajavartiolaitoksen 95-vuotisjuhlavuotta. Kuva: Juha Neuvonen / arkisto

Kainuun rajavartioston Perinnehuone on kesällä avoinna yleisölle Kajaanissa

Perinnehuone tekee Kainuun rajavartioston lisäksi tutuksi Lehtikankaan Leirimäen esikunta-alueen.

Yleisöllä on avoin mahdollisuus tutustua rajavartioston toimintaan Kainuun rajavartioston esikunnassa Kajaanissa. Esikunnassa on Perinnehuone, joka on avoinna yleisölle tiistaista torstaihin 2.–4. heinäkuuta, muina päivinä elokuun loppuun saakka ennalta sovitusti.

Perinnehuoneessa on esillä monipuoli