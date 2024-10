Paikallisuutiset

Kajaanin kekripukki syntyi Kokkovirralla Sotkamossa. Kuvassa pukin olkirintamuksia pöyhii Kainuun rattoriporukan puheenjohtaja Kai Räisänen. Kuva: Pertti Granqvist

Kainuun Rattoriporukka rakensi muhkean kekripukin – olkipukki odottaa kohtalonkyytiään Sotkamossa

Kajaanissa on vietetty kekrijuhlaa vuodesta 2002 alkaen. Perinne on innoittanut Savonlinnaa sadonkorjuujuhlan viettoon.

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Kajaanin kekripukki on saanut taas muhkeat muotonsa. Se on syönyt sisuksiinsa kauran-, vehnän- ja ohranolkea. Runko on sahatavarasta.

Ehkä se näyttää hieman hirveltä, arvelee pukin rakentamisesta nyt toista kertaa vastannut Kainuun Rattoriporukka Facebook-sivuillaan.

Ulkomuoto syntyi vapaalla käsialal