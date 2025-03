Paikallisuutiset

Vuokko Matero, Kainuun sairaanhoitajat ry, puheenjohtaja Kuva: Maria Kurtti

Kainuun sairaanhoitajat täyttää 80 vuotta – nyt yhdistykseen on löydyttävä uusi puheenjohtaja, ja mieluiten nuori sellainen

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

– Nyt on se tilanne, että jos ei puheenjohtajaa ole maanantaina, minä en siltikään jatka, sanoo Vuokko Matero. Vaikka viesti on topakka, on Matero silti hyväntuulinen.

Hän on toiminut Kainuun sairaanhoitajat ry:n puheenjohtajana nyt pian kolme vuotta. Matero jäi eläkkeelle vuonna 2016, eikä eläkeläin