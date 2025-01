Urheilu

Vuokatin urheiluopisto eli Vuokatti Sport täyttää 80 vuotta. Kuva: Marjukka Väisänen

Kainuun vuoden taustavoima on jo 80-vuotias — Vuokatti Sportin vastattava ympäristön muutoksiin

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Vuokatin urheiluopisto on ollut maan hiihtourheilun ytimessä vuosikymmeniä. Kun urheiluopisto julisti 1990-luvulla pyrkivänsä maailman johtavaksi pohjoismaisten lajien valmennuskeskukseksi, niin nyt sen toiminta on kehittynyt lumilajeista selvästi laajemmaksi kokonaisuudeksi. Syynä siihen on muun mu