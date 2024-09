Paikallisuutiset

Kajaanin Kauppatori voi saada uuden ilmene lähitulevaisuudessa. Kuva: Jukka Keränen / Arkisto

Kajaani suunnittelee Kauppatorin uudistamista – kerro kaupungille oma ideasi torin tulevaisuudesta

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Kajaanin kaupunki on laatimassa suunnitelmaa Kauppatorin uudistamisesta. Suunnitelmana on uudistaa torin pintamateriaali, sähköistys, valaistus, leikkipaikka ja esiintymiskatos. Lisäksi kaupungin tarkoituksena on lisätä yleisö WC ja huoltotilat torikauppiaille ja uudistaa kevyeen liikenteen reitit.

