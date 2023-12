Kulttuuri

Kajaanilainen A10-bändi luottaa keskinäiseen jamitteluun ja joskus uusi biisi saattaa syntyä lavallakin. Kuva: A10

Kajaanilaiset bändit A10 ja Monika esiintyvät Sound Factoryssa − bändien aiemmat keikat saaneet hyvää palautetta

Sound Factoryssa soi perjantaina paikallista vaihtoehtomusiikkia kahden bändin voimin.

Wilma Määttä Kainuun Sanomat

Lauantaina 29. joulukuuta Sound Factoryssa on esiintymässä kaksi kajaanilaislähtöistä bändiä, A10 ja Monika. Bändien keikat Sound Factoryssa ovat olleet onnistuneita, yleisöltä on tullut molemmista bändeistä hyvää palautetta. Kyseessä on nuorten muusikkojen kokoonpanot, joiden lähes kaikki jäsenet s