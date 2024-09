Kulttuuri

Me olemme kulttuuria -haussa voi ehdottaa omaa tapahtumaa tai muuta ohjelmaa osaksi kulttuuripääkaupunkivuoden tarjontaa. Kuva elokuun lopussa Kajaanissa järjestetystä mielenosoituksesta, joka vastusti kulttuuriin ja teattereiden toimintaan kohdistuvia säästöjä ja leikkauksia. Kuva: Inka Hurskainen

Kajaanilaisille kutsu ideoimaan kulttuuripääkaupunki Oulu2026:n ohjelmaa – haussa uusia, persoonallisia ja villejäkin ideoita

Hannu Mustonen Kainuun Sanomat

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, ja Kajaani on yksi kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttajista yhdessä 39 kunnan kanssa. Oulu2026 on käynnistänyt avoimen haun, jolla kutsutaan yhteisöjä ja yksityishenkilöitä mukaan ohjelman toteuttamiseen.

Me olemme kulttuuria -haussa voi ehdottaa oma