Paikallisuutiset

Yhdysvallasta Kuhmon Kamarimusiikkiin oppimaan ja esiintymään tullut Matti Hakkarainen ja hänen isänsä Mikko Hakkarainen. Kuva: Inka Hurskainen

Kajaanilaislähtöinen Mikko Hakkarainen perusti perheen Yhdysvalloissa – pojasta tuli huippuviulisti, joka konsertoi Kuhmossa

Kajaanissa syntynyt Mikko Hakkarainen asuu perheineen Floridassa. Kotona on infrapunasauna, mutta se ei hänen mielestään vedä vertoja oikealle suomalaiselle saunalle.

Wilma Määttä Kainuun Sanomat

Hän tuli vierailulle Kuhmon Kamarimusiikkiin poikansa Matti Hakkaraisen kanssa. Matti esiintyi Kamarimusiikissa musiikkikurssien oppilaskonsertissa keskiviikkona 25. heinäkuuta.

Olemme pääovien viereisillä nojatuoleilla Kuhmo-talon aulassa. Vierekkäisillä tuoleilla istuvat Yhdysvalloissa Floridassa asusteleva, Kajaanissa syntynyt Mikko Hakkarainen ja hänen poikansa, New Yorkissa asuva Matti Hakkarainen. He kertovat nyt, miten Matista on tullut kansainvälisesti menestynyt vi