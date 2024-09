Kulttuuri

Kitaristi Jaakko "Pastori" Kääriäinen on tuttu muun muassa Lauri Tähkän yhtyeestä, jossa hän soitti koko Tähkän soolouran ajan 2011–2024. Kuvassa kokoonpano on keikalla Turun DBTL-festivaalilla kesällä 2024. Kuva: Leif Väre

Kajaanilaissyntyinen ”Pastori” on tähtien luottokitaristi – Lauri Tähkän lennokkailla jutuilla oli osansa siinä, kuinka hän sai lempinimensä

Lista artisteista, joiden kanssa Jaakko ”Pastori” Kääriäinen on tehnyt töitä, on pitkä. ”Työmoraali on aina ollut sellainen, että kaikki keikat tehdään”, sanoo kitaristi, joka on tuttu muun muassa Lauri Tähkän bändistä ja Portion Boysista.

Katja Mabrouk Kainuun Sanomat

Kannustavat sanat tekevät joskus ihmeitä.

Monen tähtiartistin luottokitaristi Jaakko ”Pastori” Kääriäinen muistaa yhä lauseen, jolla Kainuun musiikkiopiston kitaransoitonopettaja Timo Savolainen puski häntä eteenpäin 1990-luvun puolivälissä.

Kääriäinen opiskeli tuolloin syntymäkaupungissaan Kajaanissa