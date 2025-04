Paikallisuutiset

Kajaanin ammattikorkeakoulu on liittynyt Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n asiantuntijajäseneksi. Kuva: Jukka Lehojärvi

Kajaanin ammattikorkeakoulu asiantuntijajäseneksi puolustus- ja ilmailuteollisuuden etujärjestöön

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on liittynyt Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n asiantuntijajäseneksi.

PIA ry on Suomessa toimivan puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestö, jonka tehtävänä on edistää alan kilpailukykyä ja verkostoitumista. PIA:lla on yli 220 jäs