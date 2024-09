Paikallisuutiset

Paltaniemen lentokentältä Kajaanista lähti Aventours Oy -matkanjärjestäjän suora lento Kreikkaan Rodokselle sunnuntai-aamuna kello 09.30. Kuva: Maija Räsänen

Kajaanin kentältä lähti suora Kreikan lomalento – ”Ihanaa, ei tarvitse mistään röijjäytyä”

Kajaanin lentoasema täyttyi varhain sunnuntaiaamuna riemullisesta lähdön tunnelmasta, kun kainuulaismatkailijat valmistautuivat nousemaan Rodokselle suuntaavaan lentokoneeseen. Suorat lomalennot maakunnasta saivat suurta kannatusta. Katso kuvat ja videot!

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Sunnuntaiaamun varhainen lähtö Kajaanin lentoasemalle on kylmä. Auton ikkuna on niin jäässä, että ensi kertaa tälle syksylle on kaivettava esille jääraappa takakontista. Toisin on Kreikassa Rodoksella, jonne suuntaa tänään suora lomalento Kajaanista.

Kajaanilaiset Eija ja Markus Heikkinen saapuvat au