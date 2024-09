Paikallisuutiset

Otanmäen maauimala jatkaa näillä näkymin toimintaansa ainakin ensi kesänä. Kuva: Milja Huotari

Kajaanin talous: "Tilanne on vaikea, muttei toivoton" – Otanmäen maauimala jatkaa, museoiden yhdistämistä selvitetään

Kajaanin ensi vuoden talousarvioraami on 1,5 miljoonaa alijäämäinen. Kirittävää on vielä paljon, sillä tässä vaiheessa valmistelua miinus on talousjohtaja Joni Partasen mukaan 3–4 miljoonaa euroa.

Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

Oman hankaluutensa valmisteluun tuo se, että valtion syksyn budjettiriihen päätöksien vaikutuksia esimerkiksi kulttuurin ja koulutuksen rahoitukseen ei tarkkaan vielä tiedetä. Myös te-uudistukseen liittyvä riittämätön valtionrahoitus raastaa.

Tämä näkyi Kajaanin kaupunginvaltuuston torstain taloussem