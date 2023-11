Paikallisuutiset

Emäntäkoulun alueelle Vuokattiin on jo rakennettu muun muassa viemäröintiä. Kuva: Marjukka Väisänen

Kajawoodille iso rahoituspaketti amerikkalaiselta sijoitusyhtiöltä ‒ ”Asiat ovat edenneet kuten on puhuttu, siitä voi olla iloinen”

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Sotkamolainen elokuvayhtiö Kajawood Oy on ottanut loikan rahoitusneuvotteluissaan. Kajawood on sopinut 10 miljoonan dollarin eli noin 9,5 miljoonan euron pääomarahoituksesta amerikkalaisen US Capital Global Securities LLC -sijoitusyhtiön kanssa. Lisäksi amerikkalaisyhtiö on mukana 40 miljoonan dolla