Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 48 300 kokelasta. Kuva: Kalajoen kaupunki

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina – tutkintoon ilmoittautuneita ennätysmäärä vertailukaudella

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella.

Tutkintoon on ilmoittautunut 48 300 kokelasta, mikä on parituhatta enemmän kuin keväällä 2024. Kokelasmäärä on Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) mukaan suurin vuodesta 2012 alkavalla ajanjaksolla, jol