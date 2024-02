Kolumnit

Kirjoittaja on Sotkamo-lehden toimittaja. Kuva: Jussi Pohjavirta

Kolumni: Koirat paitsi auttavat lapsia lukemaan, ne myös pelastavat ihmishenkiä

Noora Limnell Kainuun Sanomat

Meidän perheeseen on kuulunut koira nyt reilu kaksi kuukautta. Koiranpennun tulo on tehnyt paljon muutoksia arkeemme ja yhteiseen aikaamme on mahtunut paljon.

Tietenkin pennun kouluttamiseen menee aikaa ja se välillä koettelee jopa hermoja, mutta pääosin koiran läsnäolo kotona on tukenut omaa hyvinv