Kolumni: Pääsemmekö vihdoin eroon kertakäyttökulttuurista?

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Just, nyt se meni rikki, saatana. Eikä sitä tietenkään voi korjata.

Näin Spekti -niminen artisti räppäsi 2000-luvun puolivälissä ja sen jälkeen maailmamme on siirtynyt vielä enemmän kohti kertakäyttökulttuuria. Nykyään monien tuotteiden korjaaminen on turhaa, kallista, vaikeaa tai jopa mahdotonta. As