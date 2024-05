Paikallisuutiset

Anu Varis aloittaa työnsä heinäkuun alussa. Vastuu hänelle siirtyy elokuun alussa, kun Mikko Nortela lopettaa työnsä Kuhmossa. Kuva: Kuhmo-talo

Kuhmo-talon uusi johtaja Anu Varis on myynnin ja markkinoinnin osaaja

Uusi johtaja tulee turkulaisen ohjelmistotalon henkilöstöjohtajan tehtävästä.

Mari Heikura Kainuun Sanomat

Kuhmo-talon hallitus on yksimielisesti valinnut Kuhmo-talon uudeksi johtajaksi Anu Variksen, kerrotaan Kuhmo-talon tiedotteessa.

Varis on taustaltaan erityisesti myynnin ja markkinoinnin osaaja, jonka työstä on varmasti hyötyä sekä Kuhmo-talolle että Kuhmolle laajemminkin. Lisäksi hän on pätevöitynyt