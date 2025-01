Paikallisuutiset

Kartassa näkyvät Karelian Diamond Resourcesin lupa-alueet Kuhmossa. Yhtiön tiedotustilaisuudessa Kuhmossa puhunut Terhi Tuleheimo kertoi timanttien etsinnän olevan ympäristöystävällistä, sillä kaivuun jäljet peitetään ja luonto hoitaa pian loput. Kuva: Karelian Diamond

Kuhmon timantit ovat syntyneet 200 kilometrin syvyydessä — irlantilaisyhtiö kairaa maaperää

Irlantilainen yhtiö etsii timantteja kolmelta alueelta Kuhmosta. Karelian Diamond Resources PLC järjesti tiedotustilaisuuden, joka sai kirjaston takaosan lähes täyteen kiinnostuneita.

Jarno Hiltunen Kainuun Sanomat

Irlantilainen Karelian Diamond Resources PLC on jo parikymmentä vuotta etsinyt timantteja Kuhmosta. Sen lupa-alueet sijaitsevat Kalliojoella, Seitaperässä ja Riihivaaralla.

Näillä alueilla yhtiöllä on neljä malminetsintälupaa. Luvista kaksi on Riihivaaran alueella. Kuumussa on voimassa varaus, joka o