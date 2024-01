Koti-Kajaani

Kuuloluuri: Miten revontulet vaikuttavat teknisiin laitteisiin?

Koti-Kajaani

"Ne liitävät, ne kiitävät, ne kisaillen käy. Nehän ovat revontulet. Mietityttää vain, mitä revontulet ja maan magneettikentät tai näiden yhteisvaikutukset vaikuttavat kaikkiin teknisiin laitteisiin", soittaja pohdiskelee.

“Millä oikeudella Alexander Stubb jättää pääomatulot maksamatta Suomeen? Koska metsänmyynnistä pitää maksaa pääomatuloista veroja etukäteen, vaikka puita ei olisi edes kaadettu? Lisäksi piti maksaa lisäveroja. Kun on pääomatuloa, niin ensin pitäisi saada rahat puunkaadosta ja sen jälkeen maksetaan vero tulevasta summasta. Metsänomistajat ja verottaja on sanonut minulle, että puut menevät omasta edestänsä. Suomeen pääomatuloista ei ole mitään järkeä! Kun myyt puita, valtio hyötyy, ei omistaja!” paheksuu nimimerkki Lisävero.

"Eikö nykyisenä tietoliikenneaikana pystytä tiedottamaan eri puolille näille Suomesta turvapaikkaa hakeville, että Venäjän kautta on turha pyrkiä Suomeen, jos aikoo elävänä selvitä pakkasista, että Venäjän ja Suomen raja on suljettu ja vastassa on kylmää pakkasta?" luurissa kummastellaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

“Kyllähän monet kirkossa käydessään ovat olevinaan niin pyhiä, mutta kun ollaan arkielämässä, se on ihan toisin”, ajattelee soittaja.

"Monia on rahan ahneus etäännyttänyt luojasta, mutta minua rahapula on lähentänyt luojaan", ääni puhelimessa kertoo.

"Radio-ohjelmassa ennustettiin, kuinka Suomi tyhjenee joltain osin jo ehkä viidessä vuodessa. Totta on, jos tai kun viikoittaisessa seurakunnan ohjelmassa kerrotaan syntyneet ja kuolleet. Kuolleita voi olla viidestä kuuteen, syntyneitä yhdestä kahteen tai ei yhtäkään. Jos ei muuttoliikettä kuntiin ole, niin väistämättä osa tyhjenee", luurissa mietitään.

Lähetä oma luurisi.”

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle.