Kuuloluuri: Talven riemua ja jouluiloa – “Mikä se on, kun ihmisillä tuntuu olevan jouluaikaan niin kova kiire?”

”Joulun odotusajassa on parasta, kun saa kaapia leivontakulhot. Sen todistaa tämä: Etelä-Suomessa asuva ystäväni kertoi aloittaneensa pitkästä aikaa leipomisen. Miehensä totesi: “On se hyvä, kun Suomessa saa naisella olla vain yksi mies, niin saa kaapia yksin kaikki leivontakulhot”. Tuli vain lapsuudesta mieleen, että miten se taikina olikin niin hyvää leivontakulhojen seinämistä kaapimalla ja miten hauskaa se kaapiminen olikaan”, soittaja muistelee.

“On vanhemmuus oudolla mallilla. Penikat viuhtovat pakkasessa ja viimassa ilman käsineitä, päällystakkia, lakkia jne. Pikku tennareissa hiihdetään tuiskulumessa. Varmaan vatsan täytteetkään eivät ole runsaammat. Tämä sitten hyväksytään, eikä kyetä minkäänlaisia toruja, saati käskyjä jakamaan. Koulun viestipalveluun alennutaan selittelemään, jos mitäkin migreeniä, vaikka kylmän ja nälän tuomia vaivoja kotona haudotaan. Näin eräissä tapauksissa. Kyllä vanhemman vastuu on ohjata jämäkästi jälkikasvuaan!” nimimerkki Kuivajalka komentaa.

"Miksi sähköyhtiöt eivät ole kertoneet mitään sähkön hinnan palautuksista? Meitä on paljon, joilla on korkeahintainen sähkösopimus ja näyttää tulevan kova pakkastalvi. Korvausta olisi saatava nyt", Liika on liikaa miettii.

“Mikä se on, kun ihmisillä tuntuu olevan jouluaikaan niin kova kiire, kun eivät kevyenliikenteen käyttäjiä huomaa suojatiealueella? Onko se vain omaa piittaamattomuutta parhaimmillaan. Olen melkein jäänyt auton alle tietyissä kohdissa”, nimimerkki K ihmettelee.

"Sanotaan että aika on rajallista, mutta miksei kukaan sano, että myös raha voisi olla rajallista", soittaja pohtii.

“Pyörätien auraajat! Olisiko paljon pyydetty, jos auraisitte 5 cm:n lumisateenkin jälkeen. Lumi tallaantuu paukkuiseksi, kun siinä kuljetaan, ja pyörällä ei ole kiva ajaa ’perunapellossa’”, pyytää nimimerkki autoton pyöräilijä.

"Vinkki presidenttikilpaan osallistujille: kun kierrätte turuilla ja toreilla tuomassa itseänne esiin, niin voisitte ottaa mukaanne heijastimia kuulijoille jaettavaksi ja valjastaa esikuntanne niitä kiinnittämään kuuntelijoiden ja kannattajien hihoihin. Teillähän varmaan kaikilla on itsellä heijastimet käytössä", viestijä esittää.

”’Joka on vähässä väärässä, on paljossakin väärässä’, sanoo vanha sananparsi. Tuli vain mieleeni, kun luin Kuuloluurista presidenttiehdokas Alexander Stubbin vierailusta Sotkamossa ja hänen puheensa aiheuttamista mielipiteistä. Onhan hän kertonut tehneensä päättäjänä ollessaan virheitä ja pyytänyt anteeksi ja oppineensa niistä. Mitä oppinut? Tekemäänkö virheitä ja pyytämään anteeksi”, ääni puhelimessa kysyy.

