Kuvanveistäjä Risto Saalasti kuollut

Risto Puolimatka Kainuun Sanomat

Risto Saalasti puhui Nivalassa Kallio-museolla Talvisodan henki -näyttelyssä kesällä 1989. Kuva: Nivala-Seuran arkisto

Kuvanveistäjä Risto Saalasti on kuollut. Hän kuoli torstaina Kokkolan keskussairaalassa 86-vuotiaana.

Risto Saalastin töitä on esillä paljon Kainuussa ja Pohjanmailla. Hänen ensimmäinen merkittävä työnsä on Kuhmossa oleva Tervansoutaja vuodelta 1973. Nivalan kaupungintalon edustalla on Kylväjä-patsas