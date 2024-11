Kulttuuri

Näyttelijät Kalle Pylvänäinen, Jukka Rasila ja Ville Keskilä hauskuuttavat yleisöä Saikkua, kiitos! -esityksessä.

Lääkäreitä kummallisissa tilanteissa – suosittu kiertueteatteriesitys koettelee nauruhermoja Kajaanissa

Katja Mabrouk Kainuun Sanomat

Kainuussa nähdään Suomen tiettävästi menestynein kiertueteatteriesitys, kun Saikkua, kiitos! vierailee torstaina 21. marraskuuta kello 19 Kajaanin Kaukametsän salissa.

Kyseessä on suositun Saikkua, kiitos! -trilogian ensimmäinen osa, jota on esitetty vuodesta 2013 lähtien. Sen on nähnyt yli 250 000