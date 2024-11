Hyvinvointi

Riitta Väisänen on kärsinyt vapinasta aina, mutta hän pystyi pitkään peittämään sen tekemällä asioita kahdella kädellä. Työelämässä oireet alkoivat haitata enemmän. Kuva: Väisäsen albumi

Lapsesta asti vapissut Riitta Väisänen pääsi harvinaiseen hoitoon, joka vaikutti heti – ”Ajattelin, ettei tämä voi olla minun käteni”

Essentiaalinen eli itsesyntyinen vapina on melko yleinen perinnöllinen sairaus, joka useimmilla pysyy aisoissa niin, etteivät he tule hakeneeksi apua. Krooniseen käsien ja pään vapinaan on kuitenkin saatavissa monenlaista hoitoa, jos se haittaa arkea.

Pauli Reinikainen Kainuun Sanomat

Riitta Väisäsen, 62, ensimmäiset muistikuvat vapinaoireista ovat ajalta, jolloin hän oli vielä alakouluikäinen.

Kun koululäksyksi annettiin tikkukirjainten harjoittelua, tyttö päätti käyttää apuna legopalikkaa. Siten viivoista tuli suorempia kuin vapaalla kädellä tehtynä.

Esitelmää pitäessään Väisänen