Paikallisuutiset

Laura Mulari valittiin Faba osuuskunnan edustajistoon

Faban uuteen edustajistoon valittiin kaikkiaan 28 edustajaa.

Kainuun Sanomat

Suomussalmelaisen Korpelan Maito Oy:n Laura Mulari on valittu Faban edustajistoon. Faba osuuskunta on valtakunnallinen palvelu- ja myyntiyritys, jonka ydintoimintaa on karjan tuottavuuden parantaminen.

Uusi edustajisto aloittaa nelivuotisen toimikautensa vuoden 2024 alussa.

Faban uuteen edustajistoon