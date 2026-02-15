Paikallisuutiset
Legendaarinen Night Kajanus säteili nostalgiaa – juhlijat ottivat tanssilattian heti haltuun
Hotelli Kajanuksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi Night Kajanuksessa oli ystävänpäivänä teemailta. Yökerhoon saapui 1980-luvun muotiin pukeutuneita juhlijoita läheltä ja kaukaa.
Helmikuinen lauantai-ilta ei ollut Hotelli Kajanuksessa aivan tavallinen. Se nimittäin toi mukanaan jotain tuttua menneisyydestä.
Autot pörräävät pääovella. Juhlijat ovat pukeutuneet 1980-luvun tyyliin: denimiä, olkatoppauksia, kirkkaita värejä ja kiharapilviä.
Hyppäsimmekö aikakoneeseen?
Alakerrasta k