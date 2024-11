Paikallisuutiset

Kajaanissa on valmistunut katusaneerausurakoita. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Kaisa Varkila / arkisto

Lehtokujan ja Kumputien katusaneeraus on valmis

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Kajaanissa on valmistunut katusaneerausurakoita. Lehtokujan ja Kumputien katusaneeraus välillä Kisatie–Komiahontie–Oksatie on valmistunut. Katu on avattu normaalille liikenteelle.

Myös Kumputien katusaneeraus välillä Lehtokuja–Komiahontie–Oksatie on valmistunut, ja katu on avattu normaalille liikente