Kotimaa

Listasimme, kuinka viestit paremmin työkaverillesi – Työpaikkasolmujen setvijä muistuttaa: "Viisas tunnistaa toisen tarpeita"

Minja Wahlsten on tottunut avaamaan juntturaan menneitä ihmissuhteita johtoryhmissä ja monen kokoisissa tiimeissä. Hänen mukaansa liian moni keskittyy olemaan oikeassa, kun kannattaisi sopeuttaa persoonallisuuttaan toisten ihmisten näkökulmiin ja motivaationlähteisiin. Pahiten orkesterin ajaa epävireeseen oman stressin vuodattaminen. Sitä ei pitäisi koskaan tehdä.

Matti Posio Kainuun Sanomat

Kommunikaatiovalmentaja Minja Wahlsten antaa tässä jutussa seitsemän käytännönläheistä neuvoa, joita kuka tahansa voi hyödyntää omalla työpaikallaan parantaakseen omaa ja tiiminsä vuorovaikutusta. Wahlsten on perehtynyt organisaatioviestintään, johtamiseen ja hankaliin ongelmatilanteisiin yritysten johtoryhmissä. Kuva: MAURI RATILAINEN

Kaiken tärkeän onnistumiselle työpaikalla on ratkaisevaa viestintä. Se on paljon enemmän kuin asioiden sanomista: se on mielentilan hallintaa ja monimuotoisia vuorovaikutustaitoja.

Kokeneen kommunikoinnin asiantuntijan, valmentaja ja kouluttaja Minja Wahstenin mielestä omaan mielentilaan vaikuttamine