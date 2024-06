Mielipiteet

Lukijan mielipide: Arvot vai talouden kokonaiskuva?

Teemu Niva Kainuun Sanomat

Kajaanin talouden sopeutuspäätöksistä on vierähtänyt pari viikkoa. Päätösten jälkimainingeissa on tullut muutama mielipidekirjoitus, joissa on korostettu omia arvoja.

Nostetaan kirjoituksista seuraavat: ”Valtuustoryhmäämme syytettiin perusteettomasti” (KS 17.6.), ”Kannatimme Jormuan koulun säilyttämi