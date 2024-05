Mielipiteet

Lukijan mielipide: EU tarvitsee pikaisesti omaishoitajille omistetun ohjelman

Sirpa Pietikäinen Kainuun Sanomat

Kirjoittajan mukaan EU tarvitsee omaishoitajaohjelman, jonka perusteella jäsenmaiden pitäisi laatia kansallisen tason omaishoitajaohjelmat. Kuvituskuva. Kuva: Arkisto

Tiesitkö, että EU:ssa tehdystä hoivatyöstä noin 80 prosenttia on omaisten hoitamista? Omaishoidon tekijöistä 75 prosenttia on naisia. Suomessa läheistään auttaa säännöllisesti 1,2 miljoonaa ihmistä, ja heistä työssä käyviä on yli 700 000.

Työssä käyvien osaomaishoitajien asema on usein raskas niin fy